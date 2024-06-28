Министерство природных ресурсов Чувашии начало сбор использованных батареек для вторичной переработки

В Чебоксарах стартовала акция по сбору использованных батареек. Для этого в вестибюле Министерства природных ресурсов Чувашии был установлен специальный контейнер, в который на постоянной основе будут приниматься отработанные батарейки.
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