TMZ: обвиняемый в убийстве американский футболист напал на охрану в самолёте

Бывший игрок в американский футбол Серхио Браун устроил потасовку с полицейскими в самолёте. На видеозаписи футболист пытается оттолкнуть полицейского и кричит, что его похищают и должны немедленно отпустить.
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