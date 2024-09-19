Экипажи двух танков артиллерийской группы «Пресса» и бойцы 1-го штурмового отряда батальона спецназначения «Ахмат» две недели сдерживали продвижение Вооруженных сил Украины в районе Суджи Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии