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Боец «Ахмата» рассказал, как два танка сдерживали ВСУ две недели под Суджей

Боец «Ахмата» рассказал, как два танка сдерживали ВСУ две недели под Суджей

Экипажи двух танков артиллерийской группы «Пресса» и бойцы 1-го штурмового отряда батальона спецназначения «Ахмат» две недели сдерживали продвижение Вооруженных сил Украины в районе Суджи Курской области.

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