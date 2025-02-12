Про Пушкина и деньги расскажут калужанам

Калужане смогут узнать, какую сумму стоила подписка на журнал «Современник», сколько денег юный Саша Пушкин получил от бабушки с тетушкой на орехи и какой монетой планировал расплатиться Петр Гринев из «Капитанской дочки» за помощь незнакомца в метели.
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