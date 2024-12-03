Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.
В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Самое время принять решение о насильственной депортации из России. Того и гляди скоро за доллар снова 63 копейки будут давать, а лучше сразу за 100 долларов, всё к этому идёт.
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21 час.
ВР
Вера Роднова
Ой,а что такое? Проснулись? Так у нас всегда мозги набекрень. Скоро все будут жить лучше нас и Таджики и Киргизы, а пенсионерам 7,3% пенсии. И каждый раз удивляемся.
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18 час.
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