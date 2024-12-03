В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

Самое время принять решение о насильственной депортации из России. Того и гляди скоро за доллар снова 63 копейки будут давать, а лучше сразу за 100 долларов, всё к этому идёт.

ВР

Вера Роднова

Ой,а что такое? Проснулись? Так у нас всегда мозги набекрень. Скоро все будут жить лучше нас и Таджики и Киргизы, а пенсионерам 7,3% пенсии. И каждый раз удивляемся.