Туристам на заметку: Абхазия столкнулась с новой угрозой

Учёные бьют тревогу из-за того, что азиатские дубы угрожают флоре АбхазииИсследователи Санкт‑Петербургского университета выяснили, что дуб японо‑китайского происхождения, когда-то привезённый в Абхазию, стал негативно влиять на местную флору.
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