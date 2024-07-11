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Царьград

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Туристам на заметку: Абхазия столкнулась с новой угрозой

Туристам на заметку: Абхазия столкнулась с новой угрозой

Учёные бьют тревогу из-за того, что азиатские дубы угрожают флоре АбхазииИсследователи Санкт‑Петербургского университета выяснили, что дуб японо‑китайского происхождения, когда-то привезённый в Абхазию, стал негативно влиять на местную флору.

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