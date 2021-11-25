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Пожар в Сегеже унес жизнь мужчины

Пожар в Сегеже унес жизнь мужчины

В пятиэтажке карельского города загорелась квартира, внутри погиб человек Утром 23 ноября в 08 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина.

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