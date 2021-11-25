Пожар в Сегеже унес жизнь мужчины

В пятиэтажке карельского города загорелась квартира, внутри погиб человек Утром 23 ноября в 08 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина.