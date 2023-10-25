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Туркмения и Евросоюз ведут переговоры в сфере энергетики. Контакты Ашхабада и Брюсселя

Туркмения и Евросоюз ведут переговоры в сфере энергетики. Контакты Ашхабада и Брюсселя

В рамках встречи глав МИД стран Центральной Азии и ЕС, которая состоялась в Люксембурге, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам международного партнерства Юттой Урпилайнен.

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