Туркмения и Евросоюз ведут переговоры в сфере энергетики. Контакты Ашхабада и Брюсселя

В рамках встречи глав МИД стран Центральной Азии и ЕС, которая состоялась в Люксембурге, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам международного партнерства Юттой Урпилайнен.