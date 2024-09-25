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Царьград

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Ветеран ВМС США: будет ли Третья мировая, станет известно через 6 недель

Ветеран ВМС США: будет ли Третья мировая, станет известно через 6 недель

Всё решит исход президентских выборов.Результаты президентских выборов в США могут приблизить Третью мировую войну.

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