Евлоев: пояс UFC в полулёгком весе — мой

Российский боец Мовсар Евлоев заявил, что завоюет пояс чемпиона UFC в полулёгком весе. «Уже скучаю по выходу на арену! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулёгком весе — мой», — написал Евлоев в социальных сетях.