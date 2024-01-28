Евлоев: пояс UFC в полулёгком весе — мой

Российский боец Мовсар Евлоев заявил, что завоюет пояс чемпиона UFC в полулёгком весе. «Уже скучаю по выходу на арену! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулёгком весе — мой», — написал Евлоев в социальных сетях.
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