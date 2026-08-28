Запущена мощнейшая ракета Ariane 6

Спутник MTG-I2 поможет раньше замечать опасные штормы Европейская ракета Ariane 6 успешно стартовала 27 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправив на орбиту метеорологический спутник MTG-I2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии