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Запущена мощнейшая ракета Ariane 6

Запущена мощнейшая ракета Ariane 6

Спутник MTG-I2 поможет раньше замечать опасные штормы Европейская ракета Ariane 6 успешно стартовала 27 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправив на орбиту метеорологический спутник MTG-I2.

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