В МВФ спрогнозировали ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году, сейчас она вступает в фазу оживления. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.