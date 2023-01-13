Парламентская газета

872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Где наши взносы которые мы всю жизнь платили до выхода на пенсию, дворцов ПФР понастроили на наши взносы а теперь пла...Бибикова рассказа...
  • Евгений Бут
    Вот это наглость! Они там берега не попутали?Авиавласти ЕС выс...
  • Vitaly Arkhipov
    Их даже идиотами назвать слабо.Такой степени отупения планета Земля еще не знала. Толи еще будет.Авиавласти ЕС выс...

В МВФ спрогнозировали ускорение роста мировой экономики в 2024 году

В МВФ спрогнозировали ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году, сейчас она вступает в фазу оживления. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх