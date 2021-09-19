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Из простаивающих автомобилей сделали мини-грядки

Из простаивающих автомобилей сделали мини-грядки

   Из-за экономического кризиса автомобили такси в Таиланде простаивают длительное время. И тогда рабочие из двух таксопарков высадили на крышах машин миниатюрные огороды, используя черные пластиковые мешки для мусора, натянутые на бамбуковые рамы.

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