ООН: женщины в Газе вынуждены рожать среди руин

РИАМО - 4 ноя. Жительницам Газы приходиться рожать детей прямо на улице посреди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Детского фонда ООН, ВОЗ и БАПОР ООН.