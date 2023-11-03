ООН: женщины в Газе вынуждены рожать среди руин

РИАМО - 4 ноя. Жительницам Газы приходиться рожать детей прямо на улице посреди руин, в переполненных больницах или центрах для беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Детского фонда ООН, ВОЗ и БАПОР ООН.
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