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Аргументы и Факты

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Долг автора книги «Богатый папа, бедный папа» достиг $1,2 млрд

Долг автора книги «Богатый папа, бедный папа» достиг $1,2 млрд

Долг автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки достиг $1,2 млрд. Как пишет «Российская газета», задолженность связана с крупными инвестициями в недвижимость.

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