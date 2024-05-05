SpaceX представили скафандр для выхода туристов в открытый космос

﻿﻿Корпорация космических технологий: «На высоте примерно 700 километров над Землей наш костюм для выхода в открытый космос (EVA) будет поддерживать астронавтов миссии Polaris Dawn в первом в истории частном выходе в открытый космос в космическом вакууме «Костюм для выхода в открытый космос основан на нашем костюме для внутрикорабельной деятельности (IVA) и обеспечивает большую мобильность.