Директор Института демографических исследований РАН Храмова призвала бороться за мигрантов

Марина Храмова, директор Института демографических исследований РАН, в интервью РБК высказала мнение о необходимости для России начать привлечение трудовых мигрантов из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран.
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