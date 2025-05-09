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Аргументы и Факты

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  • Сергей Петров
    Не понимаю, зачем об этом писать? Для этой нетребки, 50 тыс., это меньше, чем ничего. Вот если бы её лишили гражданст...Соловьев: Нетребк...
  • Eduard
    Можете их разыграть слушая о ком примерно речь:дчка,внучка,сын.Вы можете разыграть назвав не то имя.Например :"Мишень...В Госдуме призвал...
  • Eduard
    Конечно ДДП случаютноно больше реально врут,много раз это шоу слушал.В Госдуме призвал...

L'AntiDiplomatico: участие Китая в параде говорит об укреплении связей с РФ

L'AntiDiplomatico: участие Китая в параде говорит об укреплении связей с РФ

Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подчеркивает укрепление отношений между Россией и Китаем, сообщает L AntiDiplomatico.

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