L'AntiDiplomatico: участие Китая в параде говорит об укреплении связей с РФ

Участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подчеркивает укрепление отношений между Россией и Китаем, сообщает L AntiDiplomatico.
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