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Петербургский дневник

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Невролог Мартынов порекомендовал добавить в рацион рыбу, оливковое и льняное масла

Данные продукты могут защитить от болезни Альцгеймера Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, рекомендуется добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

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