Невролог Мартынов порекомендовал добавить в рацион рыбу, оливковое и льняное масла

Данные продукты могут защитить от болезни Альцгеймера Богатые омега-3 и жирными кислотами продукты, такие как рыба, оливковое и льняное масла и рыбий жир, рекомендуется добавить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.