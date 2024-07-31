Хирург с позывным Михалыч рассказал, с чем сталкиваются военврачи на СВО. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч прошёл семь военных конфликтов и вышел в запас.
"Украина ведёт войну без правил"
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сначала мы постоянно сталкивались с проблемой: только у неё заканчивается смена и она покидает госпиталь — начинаются прилёты." Вот же сволочь оказалась эта фельдшер. Только уходила со смены и сразу же сигналила ВСУ.И ведь ничуть не жалела, сволочь, тех, с кем работала. Она бы и дальше была шпионкой ВСУ, если бы её матери опухоль не удалили.
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23 час.
САША ЛЕПАЕВ
какие могут быть правило на войне.это полный абсурд. может еще надо спрашивать можно вас убить.пожалуйста убивайте. война это как бои бес правил.
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22 час.
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