"Украина ведёт войну без правил"

Владимир Алтайцев

Сначала мы постоянно сталкивались с проблемой: только у неё заканчивается смена и она покидает госпиталь — начинаются прилёты." Вот же сволочь оказалась эта фельдшер. Только уходила со смены и сразу же сигналила ВСУ.И ведь ничуть не жалела, сволочь, тех, с кем работала. Она бы и дальше была шпионкой ВСУ, если бы её матери опухоль не удалили.