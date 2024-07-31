Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Украина ведёт войну без правил"

"Украина ведёт войну без правил"

Хирург с позывным Михалыч рассказал, с чем сталкиваются военврачи на СВО. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч прошёл семь военных конфликтов и вышел в запас.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сначала мы постоянно сталкивались с проблемой: только у неё заканчивается смена и она покидает госпиталь — начинаются прилёты.&quot;  Вот  же  сволочь оказалась  эта фельдшер. Только  уходила  со смены  и сразу  же сигналила  ВСУ.И ведь ничуть не  жалела, сволочь, тех, с кем работала. Она бы и дальше  была  шпионкой ВСУ, если  бы  её  матери опухоль не  удалили.
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23 час.
САША ЛЕПАЕВ
какие могут быть правило на войне.это полный абсурд. может еще надо спрашивать можно вас убить.пожалуйста убивайте. война это как бои бес правил.
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22 час.

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