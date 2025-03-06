Гекатэй - первый царь меотского племени синдов (5 век до н. э.), когда Синдика выпустила синдские серебряные монеты.
Гекатэй
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Гекатэй - первый царь меотского племени синдов (5 век до н. э.), когда Синдика выпустила синдские серебряные монеты.
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