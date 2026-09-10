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В финал второго сезона премии "В кадре" прошли 60 HR-проектов

В финал второго сезона премии "В кадре" прошли 60 HR-проектов

Финалистами второго сезона премии правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре» стали 60 HR-проектов по работе с сотрудниками и командами со всей России, сообщает оргкомитет премии.

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