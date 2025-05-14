Россияне, простудившиеся на рабочем месте, могут получить компенсацию

Компанию могут оштрафовать на 80 тысяч рублей, рассказал эксперт Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с "Абзацем", что сотрудник вправе получить от работодателя компенсацию, если он простудился из-за низкой температуры в офисе.
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