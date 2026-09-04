Виды значков и различия технологий производства

Значки делятся на закатные, металлические штампованные, литые и эмалевые. Технологии отличаются толщиной заготовок, температурой обработки и временем производства.
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