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Царьград

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Психолог Наумова объяснила, как музыка ускоряет восстановление мозга

Психолог Наумова объяснила, как музыка ускоряет восстановление мозга

Психолог Любовь Наумова рассказала о влиянии музыки на восстановление мозга после стресса. Музыка затрагивает эмоции, внимание и физическое состояние, а также связана с воспоминаниями, возвращающими чувства молодости и счастья.

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