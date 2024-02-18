Участников еще одной вечеринки схватили и заставили петь гимн "Тулы"

В Туле правоохранители пришли на вечеринку “Amore party” и задержали часть участников, обвинив в “пропаганде ЛГБТ” (Верховный суд признал “движение ЛГБТ” экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ), пишет “Подъем”.