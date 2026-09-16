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SPORT24.ru

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Пименов — о приглашении Абаскаля на пост главного тренера «Факела»: «Да нет, конечно. Бред»

Пименов — о приглашении Абаскаля на пост главного тренера «Факела»: «Да нет, конечно. Бред»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

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