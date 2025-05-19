Отдых на Черном море: сколько стоят отечественные курорты

Масштабная экологическая катастрофа на Черноморском побережье поменяла карту отдыха на юге России. Основной поток туристов в Краснодарском крае придется на Сочи, часть оттянет на себя заграница из-за дороговизны отечественных южных курортов, говорят эксперты.
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