Отдых на Черном море: сколько стоят отечественные курорты

Масштабная экологическая катастрофа на Черноморском побережье поменяла карту отдыха на юге России. Основной поток туристов в Краснодарском крае придется на Сочи, часть оттянет на себя заграница из-за дороговизны отечественных южных курортов, говорят эксперты.