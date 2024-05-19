Баширов: легитимность Зеленского будет определяться мировым сообществом

Приехали,замечательно...а название стране будут менять? А,что,президента назначат, и стране дать другое имя. Оригинально!

МЕ

Михаил Е

Пусть хоть в зону 51 с инопланетянами переименуют. Главное туда ВОЗ не пускать, а то начнутся эксперименты с черепашьим гриппом и тараканьей подагрой на самой границе.