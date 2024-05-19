После 20 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины.
Баширов: легитимность Зеленского будет определяться мировым сообществом
Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Приехали,замечательно...а название стране будут менять? А,что,президента назначат, и стране дать другое имя. Оригинально!
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Пусть хоть в зону 51 с инопланетянами переименуют. Главное туда ВОЗ не пускать, а то начнутся эксперименты с черепашьим гриппом и тараканьей подагрой на самой границе.
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8 час.
СХ
Сергей Храмов
Легитимность Зеленского будет определять наше руководство. РВСН.
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7 час.
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