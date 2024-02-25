С Днём защитников Отечества

Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора, надежда и защита! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность.
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