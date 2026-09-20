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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич об уходе из ЦСКА: «Когда начинаешь последний год в клубе, это сообщение: доработай – посмотрим. Или не доработай»

Тренер Марко Николич вспомнил, что побудило его уйти из ЦСКА в АЕК в июне 2025 года. «По-моему, никто не должен быть так сильно удивлен этим решением.

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