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Себастьян Самуэльссон: «Условия в Пекине похожи на те, что были в Пхенчхане, а там у нас все было очень хорошо»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Пекине. «Мы знали еще до приезда, что тут будет очень ветрено.

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