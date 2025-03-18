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Рогов: ВС РФ выбили подразделения ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков

Рогов: ВС РФ выбили подразделения ВСУ из Щербаков и Малых Щербаков

Российские военные выбили подразделения ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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