Главный санврач канадского Онтарио проблематизировал вакцинные паспорта

Властям Онтарио необходимо «провести переоценку» систему вакцинных паспортов от COVID-19 в ближайшие недели, чтобы решить, не ли ее отменить, заявил главный санитарный врач канадской провинции доктор Киран Мур 3 февраля, сообщает CTV News Toronto.