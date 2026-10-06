Мощный ветер и мокрый снег прогнозируют в ближайшие дни в Алтайском крае

Жителям советуют переждать сильный ветер в капитальном строении В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды до конца дня 6 октября и в первой половине ночи 7 октября, сообщает РСЧС.
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