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Холодное лето 1816 — как изменение погоды повлияло на мировую историю

Холодное лето 1816 — как изменение погоды повлияло на мировую историю

С каждым годом негативное влияние человека на климат становится все более очевидным. Катастрофическое таяние ледников, наводнения, лесные пожары и множество других негативных явлений — это расплата за потребительское отношение к нашей планете.

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