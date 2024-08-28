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Стало известно, сколько денег получили фигуранты уголовного дела о бронежилетах

Стало известно, сколько денег получили фигуранты уголовного дела о бронежилетах

Названа сумма, которую получили от Минобороны фигуранты уголовного дела о поставке бронежилетов.Фигуранты уголовного дела поставили некачественные бронежилеты Министерству обороны России и получили за это миллиарды рублей.

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