Стало известно, сколько денег получили фигуранты уголовного дела о бронежилетах

Названа сумма, которую получили от Минобороны фигуранты уголовного дела о поставке бронежилетов.Фигуранты уголовного дела поставили некачественные бронежилеты Министерству обороны России и получили за это миллиарды рублей.
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