Nvidia выжимает из пользователей GeForce Now больше денег с помощью 100-часового ежемесячного лимита игрового времени

Nvidia также объявила о некоторых обновлениях текущих тарифных планов GeForce Now. Предыдущий тарифный план GeForce Now «Приоритет» был заменен на тарифный план среднего уровня «Производительность», который получил обновление до 1440p.
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