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Овечкин творит историю! Он забил 800-й гол в Америке, переписал кучу достижений и продолжил погоню за легендами

Овечкин творит историю! Он забил 800-й гол в Америке, переписал кучу достижений и продолжил погоню за легендами

Александру Овечкину вряд ли захочется вспоминать третий матч серии против «Бостона». Виной всему — кошмарная ошибка его партнера и друга Ильи Самсонова, который во втором овертайме на пару с Джастином Шульцем буквально подарил сопернику победу.

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