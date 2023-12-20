Китайский аккумулятор обеспечивает более 1000 км пробега от одной зарядки: но есть особенности

Массовое производство таких автомобильных аккумуляторов начнется в 2024 году.Массовое производство новых китайских аккумуляторов следующего поколения от компании Nio, которые обеспечивают более 1000 км пробега от одной зарядки, начнется в 2024 году.
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