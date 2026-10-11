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Развод с иностранным элементом в Венгрии: как не потерять детей, имущество и признание решения

Развод с иностранным элементом в Венгрии: как не потерять детей, имущество и признание решения

Когда семейные отношения пересекают границы, расторжение брака перестаёт быть простой формальностью. За фасадом привычного «развестись» скрывается целая система юридических развилок, каждая из которых способна повлиять на будущее детей, имущества и даже на саму возможность пользоваться полученным решением в другой стране.

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