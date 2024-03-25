В Японском море Варшавянка изобразила подлодку условного противника

В Японском море экипажи корвета "Совершенный", а также малых противолодочных кораблей "Метель" и "Кореец" провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.
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