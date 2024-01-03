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МВД предложило внести изменения в экзамен на права для мотоциклистов

МВД предложило внести изменения в экзамен на права для мотоциклистов

Unsplash/Nick Fox МВД России предложило с 1 апреля убрать из экзамена на права для мотоциклистов упражнение "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" и заменить его проверкой навыков езды по колее.

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