И что такое «кольца Венеры»? Как подтянуть кожу шеи и избавиться от морщин без особых затрат unsplash Как стареет кожа шеи в отличие от лица Причем тут телефон? Как ухаживать за кожей шеи, чтобы не было морщин и колец Голову выше Используйте правильные средства ухода Применяйте патчи для шеи Купите ортопедическую подушку Как бороться с морщинами и кольцами в клинике «Лифтинг Нефертити» Инъекции биоревитализации Инъекции филлеров Аппаратные методики На одной из презентаций, когда нас фотографировали, коллега из дружественного издания произнесла: «А теперь, девочки, приподняли подбородки, спрятали свои «кольца Венеры».