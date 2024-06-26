Страна и люди
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Страна и люди

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В Дербенте простились с отцом Николаем, которого убили террористы

В Дербенте простились с отцом Николаем, которого убили террористы

В Дербенте состоялось прощание с отцом Николаем, которого в минувшее воскресенье убили террористы. Священник Николай Дубинин вспоминает его как очень доброго батюшку, для которого каждый прихожанин был важен.

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