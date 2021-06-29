Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы-2020

Полностью расписание следующей стадии турнира выглядит следующим образом.Пятница, 2 июляИталия - Бельгия (Мюнхен)Испания - Швейцария (Санкт-Петербург)Суббота, 3 июляУкраина - Англия (Рим)Чехия - Дания (Баку)Оба полуфинальных матча пройдут в Лондоне.
Полностью расписание следующей стадии турнира выглядит следующим образом.Пятница, 2 июляИталия - Бельгия (Мюнхен)Испания - Швейцария (Санкт-Петербург)Суббота, 3 июляУкраина - Англия (Рим)Чехия - Дания (Баку)Оба полуфинальных матча пройдут в Лондоне.
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