🇷🇺💪 Российский воин метко сбивает подлетающий дрон свинорылого противника на запорожском фронте.
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🇷🇺💪 Российский воин метко сбивает подлетающий дрон свинорылого противника на запорожском фронте.
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