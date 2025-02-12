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Россиян предупредили о подорожании такси

Поездки на такси в России подорожают на 7-19%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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