Кир Воробьев: «Я желаю подписчикам Sports.ru испытывать больше любви и меньше негатива, ведь именно любовь спасет мир. И шутки Будака»

Кир Воробьев поздравил болельщиков с наступающим новым годом. «Айоу! Медийный футбол из какой-то ламповой и душевной истории превратился в токсичную и агрессивную тусовку, где много скандалов, срачей, стычек, ненависти и негатива.
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