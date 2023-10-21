Блинкен: Жители Ливана могут пострадать из-за втягивания страны в конфликт

Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что жители этой страны могут пострадать, если Ливан втянется в конфликт Израиля и Палестины.
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